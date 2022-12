Steve Austin puso en claro que no está entrenando por su posible nuevo combate en WWE sino porque no le gustaba cómo se veía cuando se miraba al espejo. Pero eso no quiere decir que no vaya a volver a los encordados el año que viene después de enfrentar a Kevin Owens en WrestleMania 38. Iremos viendo a medida que nos acerquemos al magno evento de 2023 qué informaciones vamos teniendo al respecto. Pero desde ya Mick Foley no quiere que vuelva a luchar, como explica en Foley Is Pod.

► Mick Foley opina del futuro luchístico de Steve Austin

«No. Tenía el canto del cisne y era un canto del cisne tremendo. Fue mi combate favorito de la noche solo porque Steve fue e hizo mucho más de lo que nadie pensó que haría. Entonces Kevin Owens merece algún tipo de premio. No sé si el Premio Nobel de la Paz fue para Kevin Owens el año pasado. Podría argumentar que debería haberlo ganado solo por tener ese ángulo sin ayuda. Steve ni siquiera estaba en la televisión.

«Luego, la noche siguiente, (Owens) trató de crear una excusa para su derrota diciendo que (Austin) no solo estaba levantando pesas, sino que estaba levantando muchas pesas. Hombre, hay mucho que puedes aprender al ver cómo se hizo esa historia, pero el ingrediente principal es que el chico que regresa tiene que ser capaz de hacerlo a un cierto nivel o superar el nivel que se espera. Steve hizo un trabajo fantástico. Por supuesto, a la gente le encantaría verlo a él y a The Rock, pero no tanto como a Rock y Roman, en mi opinión.

«Empecé a escribir un artículo llamado ‘¿Qué es qué con qué?’. Iba a decir, sí, en teoría, un tipo de promo realmente bueno debería poder salir de ese agujero, pero no deberías tener que empezar en un agujero. No debería tener que empezar la cuenta en 0-2. Simplemente creo que no es la mejor manera de recordar la carrera de Steve haciendo eco de eso.

«Desconcierta a mucha gente hasta el punto en que argumentaré que cuando Mark Henry hizo su promo de Raw justo después de ese gran ángulo en el que dejó los zapatos y luego se volvió contra John Cena, y tuvo una gran aventura como rudo. Eso se vio algo disminuido por no salir a batear en la siguiente promo. Así que no fui fanático de eso. Creo que por todo lo bueno que ha hecho Steve, la gente desearía que lo dejara a un lado«.