Nunca es buena cosa burlarse del "Enigma Carismático" y mucho menos haciendo referencia a sus problemas de salud relacionados con el alcohol. Eso lo entiende cualquiera menos Vinny Mac. Probablemente por su nombre no lo conocen demasiados miembros del Universo WWE pero sí muchos más si nos referimos a él como el mesero de Jeff Hardy vs Sheamus anoche en Friday Night SmackDown. Un mesero que fue enviado precisamente por el "Guerero Celta", que además de haber vencido a su oponente en Backlash 2020 ahora busca que recaiga de su adicción. Pero eso no fue lo que ocurrió.

► El mesero de Jeff Hardy vs Sheamus en SmackDown

La cuestión ahora es descubrir quién es este mesero, quién es Vinny Mac. Y lo hacemos gracias a The Local Competitor.

On SmackDown: Who was Sheamus’ @WWESheamus personal bartender in his toast to Jeff Hardy @JEFFHARDYBRAND? The bartender Jeff attacked was Vinny Mac @dominicanvin15. Vinny Mac primarily competes in @WXWOffice. #WWE #SmackDown #SmackDownOnFox pic.twitter.com/etCVJKtm2k — The Local Competitor (@LocalCompWWE) July 4, 2020

"En SmackDown: ¿quién fue el mesero personal de Sheamus que atendió a Jeff Hardy? El mesero que Jeff atacó era Vinny Mac. Vinny Mac lucha principalmente en WXW (World Xtreme Wrestling)".

Vinny also had 1 WWE match. He competed on the 10/3/18 NXT episode in a 6-man tag team match as Vinny Mixon where he teamed with Torry Kirsh/Justyn Glory @JustynGlory & Cesar Rise/Rayo @Rayowrestles against The Forgotten Sons. #WWE #SmackDown #WWENetwork pic.twitter.com/1RDLEFPWvO — The Local Competitor (@LocalCompWWE) July 4, 2020

"Vinny además tuvo un combate en WWE. Luchó en el episodio de NXT del 3 de octubre de 2018 en un encuentro de tres contra tres como Vinny Mixon, haciendo equipo con Torry Kirsh/Justyn Flory y Cesar Rise/Rayo contra The Forgotten Sons".

Vinny Mac comenzó su carrera en 2015, pero en estos cinco años no ha llamado mucho la atención de la industria luchística. Además de la WXW o WWE también trabajó en American Combat Wrestling o Warrior Breed Wrestling. Todavía es joven por lo que le queda mucho camino por delante para intentar triunfar en los encordados. Quizá dentro de un tiempo se convierta en una Superestrella. Por ahora, ha tenido dos experiencias en el imperio McMahon.