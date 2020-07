La estrella más grande de las artes marciales mixtas a nivel mundial, a nivel histórico, podría decirse, quiere verse las caras en un encordado con Vince McMahon por el Campeonato WWE. Y Drew McIntyre se mofa de Conor McGregor por su desafío. Curiosamente, el luchador escocés es quien sostiene el título en este momento. Quizá el irlandés debería enfrentarlo primero a él para después, si consigue coronarse, pensar en defenderlo ante el mandamás.

La mofa, como indica el propio monarca, hace referencia a aquella polémica protagonizada por "The Notorious" cuando atacó a un anciano en un pub. Respondiendo a una publicación en Twitter de BT Sport acerca del desafío de McGregor, McIntyre hizo esta otra que está dando mucho que hablar:

Big man @TheNotoriousMMA picking a fight with ANOTHER 70 year old, you couldn’t drop a guy in a pub, you have no chance against Vince. You’re just the latest guy thinking he can have his PR team stick my title on his shoulder & walk into our world. Stick to whiskey McTapper https://t.co/kwgt0EKdAa

— Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) July 2, 2020