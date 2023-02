Mercedes Moné: “Tienes que perseguir tus sueños”

Mercedes Moné está persiguiendo su sueño en la lucha libre profesional al aventurarse en Japón. Como expresa en su reciente entrevista con Alex McCarthy para Inside the Ropes, la ahora luchadora de NJPW y Stardom cree que en una industria como la de los encordados tienes que permitirte soñar y seguir tu pasión.

“Primero que nada, si fuera a hablar de eso por primera vez, no sería contigo. Cuando se trata de cualquier cosa en la lucha libre, tienes que ir con tu corazón, tu pasión y tu alma. Cuando me viene a mí, eso es todo lo que tengo por el negocio es mi pasión y amor por esto. Amo la lucha libre. Hasta el día que muera, tendré pasión por esto. Quiero luchar por esto. Quiero crear magia para que la gente de todo el mundo pueda hacer esto. Siento que lo hice, y simplemente no puedo parar y dejar que ese sueño muera. Entonces, para mí, solo tengo que seguir mostrando al mundo mi amor por esto, mi pasión por esto, y mostrarles que la lucha libre femenina está donde está y debe estar en la cima y en los titulares. Debe ser respetada y debe dársele la misma oportunidad, al igual que a los hombres”.

