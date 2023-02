Matt Hardy valora su actual historia con The Firm

Desde hace unos meses, Matt Hardy (e Isiah Kassidy) es miembro de The Firm después de que la facción comprara el contrato de ambos como dúo y han estado trabajando muy de cerca con Ethan Page. Y a pesar de que trabajan sobre todo en Dark y Dark: Elevation no dejan de recibir elogios por lo que están haciendo. Ahora sabemos que el mismo Hardy está contento con esta historia, según expresa en su The Extreme Life Of Matt Hardy.

Exclusive: The Elite & The Firm Make Their Trios Championship Match Entrances | #AEWRampage is on NOW on @tntdrama pic.twitter.com/w9vDCQkFDt — All Elite Wrestling (@AEW) February 4, 2023

► Matt Hardy, contento con su historia actual

“Estoy disfrutando mucho de todo este escenario con Ethan Page. Solo para aclarar, íbamos a hacer algo donde Ethan Page y yo tendríamos una conversación. Ethan y yo íbamos a irnos felices y luego pasaría lo de Stokely-Hook, que en realidad estaba en Dynamite. Lo separaron porque sintieron que [que dejáramos a Stokely] era extraño, y yo también lo hice de alguna manera. [Elegimos] ponerlo en Elevation, de esa manera podemos tomarnos todo el tiempo que queramos y no tenemos ningún parámetro cuando se trata de tiempo. Eso era algo que también estaba bien. Para hacer y retratar la historia, [creo] que hubiéramos necesitado más tiempo que 60 u 80 segundos o lo que sea. Siento que esa fue una parte muy importante de nuestra historia en el futuro, que estamos muy en la misma página. Ha sido genial trabajar con Ethan Page y estas próximas semanas van a ser muy, muy divertidas”.

¿Te gusta la historia que está contando Matt Hardy con The Firm?