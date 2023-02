Mercedes Moné se emociona: “Nunca fui tan feliz”

Dentro de tres días, el 18 de febrero, Mercedes Moné estará luchando contra KAIRI por el Campeonato Femenil IWGP en Battle at the Valley. Será su primer combate desde el 15 de mayo de 2022, cuando trabajara en un house show de la WWE. Es también el primero desde que abandonara la que durante tantos años fue su compañía, en la que alcanzó la cima de la lucha libre, donde revolucionó la división de mujeres. Y también el comienzo de su nueva aventura en los encordados, cuyo siguiente paso es una incógnita.

► Mercedes Moné, emocionada

No faltan los motivos para que “The CEO” esté emocionada y ciertamente lo está, como muestra en un reciente video que ha publicado en redes sociales, y que titula “Todos tenemos un sueño. Este es mío. Próximamente”. para expresar como se siente en estos momentos. Llorando la guerrera dice: “No puedo creer cuántas personas me han apoyado en esto. Estoy tan feliz. Nunca me había sentido tan feliz”. Ahora solo queda que complete este momento con una gran lucha y una enorme victoria.

We all have a dream this is mine

Coming soon … #TheCeo #MercedesMonè pic.twitter.com/4SKo5k9AwE — Mercedes Varnado (@MercedesVarnado) February 14, 2023

► Cartel de NJPW Battle at the Valley