Nick Aldis opina de Cody Rhodes y Sami Zayn

Tanto Cody Rhodes como Sami Zayn está buscando derrotar a Roman Reigns para destronarlo como Campeón Universal Indiscutible WWE. ¿Puede decirse que es el mejor momento en la carrera de ambos? Sin duda, uno de los principales. Y si uno de los dos consigue el objetivo, sí que lo será. Ninguno de ellos ha sido monarca mundial hasta ahora.

En espera de ver cómo continúa esta historia, nos detenemos un momento en los recientes comentarios que Nick Aldis hizo de ambos en AdFreeShows. El ahora ex luchador de la NWA -ultimamente ha estado trabajando como independiente- también habla de su combate con el “American Nightmare” en All In, el evento que dio pie a AEW.

► El momento de Rhodes y Zayn a ojos de Aldis

“Creo que es indicativo de que tal vez [WWE] solo está dejando que las cosas sucedan un poco y no necesariamente sigan un plan tan en firme. No lo sé, es solo una conjetura, pero es genial que se hayan encontrado en esta situación realmente única con dos babyfaces realmente calientes. Es algo bueno tener demasiados personajes que la gente considera que merecen el primer puesto”.

► Aldis vs. Rhodes en All In

“Eso suena como una tontería, pero yo fui parte de su viaje, y es genial pensar como: ‘Bueno, ahí lo tienes; Hiciste lo correcto y es inspirador’. Él y yo nos mantenemos en contacto y me ha apoyado mucho, lo cual es genial. Supongo que soy un poco parcial en ese sentido, pero creo que es realmente genial”.

¿Te gustaría ver a Nick Aldis en WWE?