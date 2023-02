Colten y Austin Gunn, los hijos de Billy Gunn, los actuales Campeones Mundiales de Parejas AEW, están en el mejor momento de sus carreras. Acaban de ganar el título venciendo a The Acclaimed, equipo apoyado justamente por su padre, que se unió a ellos cuando los jóvenes luchadores lo traicionaron. Parecía una mala decisión alejarse no solo de su progenitor sino de uno de los más veteranos y experimentados de la lucha libre actual. No obstante, el haberse coronado demuestra que hicieron lo que tenían que hacer para encontrar el éxito.

► The Gunns renuevan sus contratos con AEW

Y ante esta situación, nuestros compañeros de Fightful Select informan que ambos han renovado sus contratos con All Elite Wrestling. No hay demasiados detalles en estos momentos, pero se apunta que no renovaron después de ganar los cinturones sino antes, y que lo hicieron con tratos multianuales.

“Fightful Select ha confirmado que tanto Austin como Colten Gunn volvieron a firmar recientemente con All Elite Wrestling y permanecerán en la compañía. No se reveló un conjunto exacto de términos para el acuerdo, aunque podemos confirmar que los dos firmaron acuerdos de varios años. Austin Gunn firmó con AEW en enero de 2020, pero nunca hubo un anuncio oficial de cuándo se incorporó a Colten a la empresa. Los dos volvieron a firmar mucho antes de que ganaran los títulos”.

Veremos cómo siguen evolucionando las carreras de The Gunns y si tienen un reinado importante como Campeones Mundiales de Parejas AEW.

