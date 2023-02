Mercedes Moné tuvo que cambiarlo todo para ir a New Japan Pro-Wrestling pero aclara que fue una decisión fácil en su reciente entrevista en Under The Ring. Cambiarlo todo porque llevaba muchos años trabajando en la WWE, asentada en Estados Unidos, con su presente y su futuro asegurado en lo que respecta a la lucha libre, ganando una buena cantidad de dinero, siendo una Superestrella importante… Aún así, se atrevió a dar el paso para apostar por sí misma y emprender una aventura que veremos adónde la lleva.

👊🏼🦈San Jose is about to experience a Battle in the Valley#NJPW is STACKING the deck with a line-up full of dream matches 🗣️🎙️🇺🇸 #njBitV streams LIVE & EXCLUSIVE with English Commentary on #FITE [ FEB 18 | 10pm ET | https://t.co/aPOS1nMZd2 ] Pre-Show: https://t.co/Ro3Xg5d6Rk pic.twitter.com/rxe71pjECE — FITE (@FiteTV) February 17, 2023

► Mercedes Moné y NJPW: una decisión fácil

“Este es un gran honor para mí. Fue muy fácil tomar la decisión de ir a New Japan para ayudar a poner en marcha esta división femenina para esta compañía. Siendo New Japan la compañía de lucha libre profesional más grande de Japón, fue fácil, fue una decisión fácil, decir: ‘Este es el lugar donde quiero estar’.

“Crecí viendo New Japan, crecí viendo Pro-Wrestling NOAH y todas estas [compañías] de lucha libre de mujeres japonesas. Así que esta fue una decisión tan fácil. Es un sueño hecho realidad para mí. Creo que [NJPW Battle in the Valley] va a crear tanta magia y tanta historia para la lucha libre femenina que solo quiero que todos en todo el mundo diga: ‘Esta es la compañía en la que quiero estar'”.

