Mercedes Moné se muda a tiempo completo a Japón

“Están en negociaciones por un combate más. El último combate de su contrato actual es el combate del próximo domingo en el Yokohama Arena contra Mayu (Iwatani) por el título femenino de IWGP, pero ellas… No sé si el trato está hecho, no se hizo la última vez que me dijeron, pero ella está en conversaciones para una cita más. No sé cuál sería esa fecha, no sé si sería Dominion, o qué exactamente. Así que ahí es donde está su situación en este momento”. Esto apuntaba recientemente Dave Meltzer sobre Mercedes Moné.

Nuestro compañero no estaba buscando dar a entender que la Campeona IWGP podría abandonar pronto Japón pero es algo que podríamos haber pensado. No obstante, nos habríamos equivocado. Y es que en una reciente publicación en redes sociales, The CEO da a conocer que se ha mudado a tiempo completo al país de sol naciente, y para más señas indica que va a aprender japonés apuntándose a una escuela de idiomas. Entendemos que podría luchar en otros sitios mientras tanto –ha preguntado por el Reino Unido– pero su sitio estará en tierras japonesas.

Mercedes Monè says she's moving to Japan full time and also planning to learn the Japanese language.

Yeah, she ain't going anywhere. pic.twitter.com/To9ikdbCVe

