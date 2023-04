Actualización del futuro de Mercedes Moné en Japón

Dave Meltzer ofrece novedades sobre lo que le depara a Mercedes Moné su aventura en Japón en la edición más reciente de su Wrestling Observer Radio. Ello mientras la Campeona IWGP se prepara para exponer el título ante Mayu Iwatani en el evento All Star Grand Queendom de Stardom el 23 de abril. Esto además tras haberlo retenido ante AZM y Hazuki en NJPW Sakura Genesis 2023. No cabe duda de que a The CEO le está yendo de maravilla en el país del sol naciente.

> El futuro de Mercedes Moné en Japón

“Están en negociaciones por un combate más.

“El último combate de su contrato actual es el combate del próximo domingo en el Yokohama Arena contra Mayu (Iwatani) por el título femenino de IWGP, pero ellas… No sé si el trato está hecho, no se hizo la última vez que me dijeron, pero ella está en conversaciones para una cita más.

“No sé cuál sería esa fecha, no sé si sería Dominion, o qué exactamente. Así que ahí es donde está su situación en este momento”.

Será interesante tanto si Mercedes Moné continúa en Japón como si no lo hace. ¿Dónde podría trabajar a continuación? También existe la posibilidad, entendemos, de que deje a un lado temporalmente la lucha libre profesional para enfocarse en sus otras carreras.

The CEO Mercedes Moné one-ups the Stardom Icon…again! pic.twitter.com/tkvzGIXIZk — We Are Stardom (@we_are_stardom) April 15, 2023

¿Qué te parece lo que está haciendo Mercedes Moné en Japón?