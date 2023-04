Fandango se acuerda de Tyler Breeze y Vince McMahon

Fandango recuerda su alianza con Tyler Breeze y el desinterés en ellos de Vince McMahon en su reciente entrevista con WrestlingNews.co. Lo hace mientras sigue desarrollando su aventura como Dirty Dango en IMPACT Wrestling; en Rebellion 2023 unió fuerzas con Joe Hendry y Santino Marella para derrotar a The Design.

> La alianza con Tyler Breeze

“Breeze y yo no somos súper amigos, pero somos amigos. No hablamos todos los días, pero es un muy buen hombre de negocios y muy proactivo. Siempre está lanzando ideas, me envió un mensaje de texto cuando regresaba de una endoscopia de menisco que me tuvo fuera algunas semanas. Él dice: ‘Escucha, no nos están usando. En lugar de que solo trabajemos entre bastidores y tuiteemos sobre cómo no estamos siendo utilizados, hagamos todo lo que podamos para que, si nos despiden, no les demos ningún gancho para colgarse el sombrero y seamos proactivos’. Veníamos a la televisión todas las semanas y agarrábamos a uno de los muchachos de las punto com y comenzábamos a hacer promos y luego creció orgánicamente hasta convertirse en Fashion Files y nos vestíamos como policías y pedíamos atuendos a Amazon y eso comenzó a tener mucho interés online. A los muchachos de las redes sociales les encantó trabajar con nosotros y creo que durante la reunión de producción contaban que estábamos recibiendo mucha atención. Se desviaban de la atracción de las redes sociales y esas cosas, y así es como comenzó Fashion Files en la televisión“.

> El interés de Vince McMahon

“Desde el primer día hasta el último día que lo hicimos, Vince no se rió ni una vez. No entendió ninguno de los chistes, no entendió nada de la cultura pop, ninguna de las películas. No lo entendía, no le gustaba, pero sabía que a los fanáticos les gustaba, así que lo mantuvo en su programa. Sí, no entendía nada de eso. Habría gente en Gorila viendo el segmento y todos disfrutaban mientras se transmitía el segmento y Vince simplemente miraba a su alrededor y decía: ‘¿Qué carajo?’. El seco sentido del humor, simplemente no era lo suyo, ya sabes. Si eres un tipo de 70 y tantos años, probablemente no entiendas los chistes de Twin Peaks, sabes, es comprensible. No es nada en su contra, no le gustó nada, pero sabía que a algunas personas sí”.