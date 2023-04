Nick Aldis se pronuncia tras su regreso a IMPACT

Durante IMPACT Rebellion 2023, Nick Aldis hizo su retorno a la zona de impacto tras abandonar la NWA y pasar unos meses en la agencia libre y trabajando como independiente. Ha habido muchas conversaciones, e incluso se informó de que su llegada a la WWE estaba congelada por Vince McMahon. Queda mucho de qué hablar todavía acerca de esta nueva aventura que está emprendiendo el veterano luchador y de otras que podría haber emprendido pero ahora vamos con sus declaraciones tras el pay-per-view.

Thank you #Toronto for the warm welcome. I'm excited to be back with @IMPACTWRESTLING; the energy in the dressing room is off the charts, and when I look at this world-class roster, I'm so excited about the possibilities that lie ahead. LFG. https://t.co/0pi2pehLjN

— Nick Aldis (@RealNickAldis) April 17, 2023