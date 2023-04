El pasado martes, WWE sólo concretó una lucha para NXT Spring Breakin’ 2023. Tras imponerse en un Fatal 4-Way, Grayson Waller obtuvo oportunidad titular contra Carmelo Hayes, así que este tendrá su primera defensa del Campeonato NXT.

Pero esta semana, el Imperio McMahon no ha querido guardarse casi nada, con un total de seis concreciones para NXT Spring Breakin’.

La primera, ya comentada por mi compañero de SUPERLUCHAS Apolo Valdés, una defensa de Indi Hartwell del Campeonato Femenil NXT ante Roxanne Perez y Tiffany Straton.

Y además, Bron Breakker irá contra Andre Chase, Cora Jade tendrá mano a mano con Lyra Valkyria, Pretty Deadly y The Family batallarán en un inédito “combate de maletero” (donde el objetivo, ¡sorpresa!, es introducir a tu rival en un maletero), Oba Femi tendrá combate aún por determinar y Brooks Jensen y Kiana James se medirán a Josh Briggs y Fallon Henley en lucha mixta de duplas.

Programado para el próximo martes 25 de abril como un episodio televisivo especial de NXT, Spring Breakin’ 2023 presenta ahora este cartel.

#NXTSpringBreakin’ NEXT WEEK is gonna be a fun one 🤙#WWENXT pic.twitter.com/pnbIHCKRN7