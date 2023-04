La campeona mundial de Stardom, Giulia, defenderá su título contra Tam Nakano en el evento “All Star Grand Queendom” el 23 de abril. En esa misma función, Mercedes Moné expondrá el Campeonato Femenil IWGP contra Mayu Iwatani.

Giulia habló con Tokyo Sports antes del espectáculo y señaló su interés de enfrentarse a Mercedes Moné en un combate con los dos títulos en juego.

Esta será la primera vez que una lucha por el Campeonato Mundial y un encuentro por el Campeonato Femenil IWGP se llevarán a cabo en el mismo evento, y Giulia está observando de cerca el Campeonato Femenil IWGP.

Si bien será un duro compromiso el que Giulia tendrá con Nakano, la luchadora que la rapó en un duelo de apuestas, cree que saldrá avante.

Después de eso, tiene en mente una serie de rivales ante quien ponerse a prueba, como Utami Hayashishita y Nanae Takahashi, a quienes tarde o temprano tendrá que enfrentar. Sin embargo le interesaría mucho una lucha contra Moné, luego que ésta dijera que era la luchadora dominante de la escena nipona. Giulia dijo que esa aseveración era superficial dada la corta historia de ese título y a que Moné solo lleva una defensa.

En respuesta, Mercedes Mone se burlo de su interés en un combate contra Giulia.

Tras derrotar a KAIRI para ganar el Campeonato Femenil IWGP en NJPW Battle in the Valley el 18 de febrero, recientemente retuvo el título contra Hazuki y AZM en un combate a tres bandas en NJPW Sakura Genesis.

Moné respondió en un tweet y declaró que, “Duplicar los títulos = duplicar el Mone”. También le dijo a Giulia que Japón es su país ahora. Moné continuó diciendo que no podía encontrar a Giulia en Twitter, por lo que no debe ser famosa.

Double titles

=

Double the Moné

🤑

Oh and julia gulia this is my country now bitch#theceo

🇯🇵

🤣 https://t.co/0iCr1t8ke5

— Mercedes Moné Varnado (@MercedesVarnado) April 18, 2023