La luchadora estadounidense Mercedes Moné, actual poseedora de Campeonato Femenil IWGP hizo una petición especial a sus fans japoneses.

Hola fans Estoy feliz de que estén emocionados de que esté aquí, pero por favor no me sigan ni me esperen en mi lugar de estadía.

Habrá un momento y un lugar apropiados para conocernos y saludarnos.



Por favor respeten mi privacidad y espacio.

Hi 🇯🇵 fans

I’m happy that you’re excited that I’m here but please don’t follow or wait for me at my place of stay. They’ll will be an appropriate time and place for a meet and greet. Please respect my privacy and space.

Arigatougozaimashita

🙏🏾

— Mercedes Moné Varnado (@MercedesVarnado) April 16, 2023