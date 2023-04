Mercedes Moné: “Mayu, tú puedes ser un ícono, pero yo soy una leyenda viviente”

En conferencia de prensa, Stardom oficializó el último combate titular para su evento “Allstar Grand Queendom 2023” en el Yokohama Arena.

Se trata de la lucha entre Mercedes Moné y Mayu Iwatani por el Campeonato Femenino IWGP. El anuncio oficial del encuentro resultó accidentado, dado que Mercedes Moné atacó a su siguiente retadora.

Para Iwantani es la segunda ocasión que aspira a este cinturón, ya que cuando el mismo se estableció, enfrentó a KAIRI, quien se coronó como monarca inaugural. Sin embargo, el 4 de enero en “Wrestle Kingdom en el Tokyo Dome”, una recién llegada Mercedes Moné, retó a KAIRI, quien lo defendió en dicha función ante Tam Nakano.

Sería en el evento de NJPW en San José, California en febrero cuando Moné derrotó a KAIRI y tomó el trono, y en el show de New Japan Pro-Wrestling en el Ryogoku Kokugikan el 8 de este mes, defendió el cinturón ante AZM y Hazuki.

Fue entonces cuando Mayu Iwatani apareció y lanzó su reto, no sin antes recibir una bofetada.

A la conferencia de prensa asistió el presidente Rossy Ogawa, Mercedes Monet, Mayu Iwatani y Momo Kogoh como intérprete de la campeona.

Se informó que la firma del contrato para la lucha se llevó a efecto un día antes en el Shin-Yokohama Prince Hotel.

Mayu Iwatani señaló:

Como ícono de Stardom, siento una gran emoción por contender por este título una vez más. Me considero una estrella entre las luchadoras profesionales femeninas. Sin embargo, si gano a la superestrella mundialmente famosa Moné, perderé en experiencia. Creo que puedo mostrar mi fuerza abrumadora a todos en el mundo. Perdí el cinturón IWGP en el combate inaugural. renuncié al título SWA, y tengo más pasión por este cinturón que cualquier otra persona.

La campeona Moné respondió:

Te han llamado el “icono de Stardom”. Eres un as. La cara de Stardom. Has estado allí desde el primer día que comenzó la empresa. Pero perdiste ante KAIRI y ¿sabes quién derrotó a KAIRI? ¡Yo! ¡Me llamo Moné! Puede que seas un ícono, pero yo soy una leyenda viviente, soy mejor, hice este título en todo el mundo, estoy dibujando el mapa para este título, y voy a hacer que esto sea global, eso es lo que quería decir, es lo que quería que entendieras. Soy la CEO de New Japan y Stardom. Es posible que quieras romperlo, pero te ganaré con el Monet Maker…