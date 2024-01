Ya llegó 2024, y con él una aparente resolución de la incógnita sobre los destinos de varios agentes libres. En especial, el de Mercedes Moné, quien anunció semanas atrás que este año la veremos bajo los focos de una empresa.

Sin embargo, cuando por entonces se dijo que ni WWE ni AEW serían ese destino para la antigua Sasha Banks, en las últimas horas asistimos a un rotundo giro de acontecimientos. Según Fightful, mismo medio que dijo hace apenas dos semanas que no existían planes entre la casa Élite y Moné (por boca de su principal responsable, Sean Ross Sapp), empresa y luchadora parecen estar muy cercanos.

Y añadimos ahora un aporte de Bryan Alvarez.

Bryan Alvarez is not reporting this but says he "would be very surprised" if Mercedes Mone does not debut on #AEWDynamite THIS Wednesday 👀 pic.twitter.com/90y8EettDf