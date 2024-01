El consejo de Chael Sonnen a Israel Adesanya

Chael Sonnen cree que ha llegado el momento de que el ex campeón de peso medio de la UFC Israel Adesanya anuncie sus planes de regreso.

Adesanya estuvo recientemente en acción en el UFC 293 el pasado mes de septiembre, donde su segundo reinado en el trono de las 185 libras terminó sorprendentemente a manos de Sean Strickland en Sydney, Australia.

Tras la sorpresa, «The Last Stylebender» confirmó que se tomaría un prolongado descanso de la competición de artes marciales mixtas tras un largo período de actividad constante.

El mes pasado, sin embargo, los comentarios de Adesanya durante su estancia en Arabia Saudí para el evento de boxeo «Day of Reckoning» sugirieron que su regreso podría producirse antes de lo previsto.

Eso ha llevado a especular con una posible aparición en la histórica cartelera de UFC 300 de abril, y Sonnen cree que el nigeriano neozelandés necesita llamar a su oportunidad antes de que el próximo combate por el título de su división tenga lugar este mes.

► Sonnen prefiere que Adesanya sea el primero en ser convocado para UFC 300

En lo que marcará la primera pelea por el título del peso medio que no contará con Adesanya desde 2018, el recién coronado campeón Strickland pondrá su oro en juego contra el emergente Dricus Du Plessis en UFC 297 en Toronto.

A menos de un mes para que la pareja se enfrente en el primer pago por evento de 2024, Sonnen ha instado a Adesanya a reclamar una oportunidad contra el vencedor de antemano.

«La razón por la que Strickland y Du Plessis se precipitaron en el mercado es porque el ganador se enfrentará a Izzy en UFC 300«. Ahora eso no está hecho… Pero esa es la opción que más se intenta preservar», dijo Sonnen. «Izzy ha hablado sobre esto. Izzy no nos ha dado un compromiso, pero se ha acercado. Una cosa que sí prefiero es que Izzy vaya primero.

«Preferiría que Izzy, antes del Strickland vs. Du Plessis, vaya primero y diga: ‘Te espero en abril a 300’. La razón es que, aunque sé que ese es el emparejamiento que están tratando de conseguir, si Izzy va segundo -lo que significa que hemos establecido quién es el ganador y luego Izzy hace su elección- da la percepción de que es un emparejamiento favorable en opinión de Izzy.

«Estaré de acuerdo, sólo después de saber específicamente quién es». Así no es como Izzy opera. Se enfrenta a cualquiera, a los tipos más duros. Así que preferiría que fuera él primero».

Ya sea Strickland o Du Plessis, Adesanya ciertamente tiene historias incorporadas con ambos hombres.

Además de su anterior choque con «Tarzán», que sentó las bases para otra historia de redención para el ex poseedor de dos títulos, «The Last Stylebender» parecía preparado para una amarga disputa con «Stillknocks» antes de su derrota de septiembre.