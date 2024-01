AEW sería el destino más probable de Mercedes Moné

Terminamos el 2023 confirmando que las negociaciones de Mercedes Moné con WWE no estaban yendo bien: “Estaban muy alejados en cuanto a dinero. Hubo una persona en la WWE que dijo: ‘hasta que ella aparezca y firme un contrato, recuerda lo que pasó con Punk’. Me dijeron que esta tarde, ‘solo recuerda lo que pasó con Punk’. Varias personas me dijeron que estaban muy alejados en el tema financiero. La otra cosa con ella es que tiene otras cuestiones, ya sea la actuación u otras compañías en las que esté involucrada, que podrían ser un problema (…)“.

► Mercedes Moné llegaría a AEW

En el mismo informe, Dave Meltzer añadía «con AEW creo que ella tendría más libertad para actuar» (también: «aunque WWE probablemente te daría más libertad ahora que con Vince porque es una persona muy controladora») y con ello continuamos pues un nuevo apunte, en esta ocasión de nuestros también compañeros de Fightful, concretamente del amigo Sean Ross Sapp, indica que AEW es el destino más probable de la luchadora. Este camino nunca se ha descartado, así que no sería una sorpresa realmente que The CEO se convierta en All Elite.

«Aquellos con quienes hemos hablado esperan que ella termine en All Elite Wrestling, aunque nadie pudo confirmar que haya firmado el contrato. Últimamente, tanto en la WWE como en AEW, ha habido casos, específicamente con Will Ospreay y CM Punk, en los que los contratos físicos no se firmaron hasta el día de sus apariciones en AEW y WWE, respectivamente. Una fuente afirmó haber escuchado que AEW y Mercedes estaban cerca de llegar a un acuerdo, pero dijo ‘nunca es oficial hasta que es oficial’.»

WWE, AEW, tendremos que esperar un poco más para saber qué sigue para Mercedes Moné, quien parece que dejará Japón después de una exitosa (no tanto como lo hubiera sido de no haberse lesionado; ella iba a ser la primera Campeona NJPW STRONG) aventura tras su salida de la que siempre había sido su casa y a la que podría o no volver próximamente.