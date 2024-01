¿Por qué se cayó la negociación entre WWE y Mercedes Mone?

Un informe reciente indicó que los planes que alguna vez se mencionaron entre AEW y Mercedes Mone ya no estaban en pie. Desde entonces, este desarrollo ha alimentado la especulación de que Mone podría regresar a su antiguo hogar en la WWE, donde anteriormente brilló bajo el nombre de Sasha Banks. Sin embargo, a pesar del optimismo que tuvo Eric Bischoff, parece que la posiblidad de que «The CEO» vuelva a la WWE luce más remota, una vez que se conoció que las negociaciones no llegaron a feliz puerto.

► Sasha Banks quería un acuerdo lucrativo en WWE

Al respecto de las fallidas negociaciones entre WWE y Mercedes Moné, en el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer se refirió a esta situación indicando que definitivamente estaba aceptando la oferta de volver a WWE, pero los problemas de dinero influyeron en el fracaso de sus negociaciones. El reconocido periodista añadió además que otro punto de discordia sería su carrera como actriz. En AEW, podría lograr eso sin ningún problema, pero en WWE puede que ese no sea el caso.

“Ella estaba absolutamente hablando con WWE. Por lo que me dijeron, estaban muy alejados en cuanto a dinero. Hubo una persona en la WWE que dijo: «hasta que ella aparezca y firme un contrato, recuerda lo que pasó con Punk». Me dijeron que esta tarde, «solo recuerda lo que pasó con Punk». Varias personas me dijeron que estaban muy separados por dinero”.

“La otra cosa con ella es que tiene otras cosas, ya sea la actuación u otras compañías en las que esté involucrada, que podrían ser un problema. Con AEW creo que ella tendría más libertad para actuar, aunque WWE probablemente te daría más libertad ahora que con Vince porque es una persona muy controladora.“

Los informes también han sugerido que Mercedes Mone podría aparecer en AEW de forma inminente, y con WWE fuera del radar (aparentemente), Tony Khan no la da por perdida y probablemente vaya tras ella.