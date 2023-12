Eric Bischoff cree que Mercedes Moné regresará a WWE

Charlotte Flair se ha lesionado y necesitará someterse a cirugía que la mantendrá fuera por, al menos, nueve meses. Sin duda, esta es una gran baja para la WWE, que tenía destinado casi con seguridad un combate para WrestleMania 40. Bianca Belair cree que esta situación, lamentable y todo, le abre la puerta a que alguien más pueda brillar en su lugar.

► Eric Bischoff cree que lesión de Charlotte Flair abrirá la puerta a un regreso

Un informe reciente indicó que los planes que alguna vez se mencionaron entre AEW y Mercedes Mone ya no estaban en pie. Desde entonces, este desarrollo ha alimentado la especulación de que Mone podría regresar a su antiguo hogar en la WWE, donde anteriormente brilló bajo el nombre de Sasha Banks. En el último episodio de su podcast Strictly Business, el ex presidente de la WCW, Eric Bischoff, habló sobre el posible regreso de Mone a la WWE, indicando que cree que puede ser más probable ahora que «La Reina» está fuera de acción por un tiempo prolongado

«Tiendo a mirar las cosas analíticamente, o lo intento, así que si soy Sasha Banks, esto es lo que me entusiasma, o Mercedes Mone, cualquiera de las dos. Estoy igualmente emocionado por ambas, porque ella tiene tiene una gran relación con ellos. Tiene un valor de mercado establecido. Hay anticipación, obviamente tiene una base de fans. Ah, y Charlotte está abajo por un tiempo. Eso crea, oh, cómo se llama, oportunidad. Tienes todo eso aquí en WWE en este lado de la ecuación… Si cualquiera de ellas (Sasha Banks o Mercedes Mone), o ambas, decidieron que querían mudarse a AEW actualmente, ¿tiene eso algún sentido? Creo que no, pero tal vez me equivoque. Ella tiene la influencia, y si Sasha Banks quiere o Mercedes quiere simplemente ir a hacer lo suyo en algún lugar y aguantar en AEW hasta que pase lo que pase, tal vez ser parte de un gran resurgimiento, o estar en el barco cuando se hunda, esa sería una muy mala elección. Hay dinero sobre la mesa. Ella es demasiado inteligente para tomar decisiones poco inteligentes«.

Habrá que ver si Mercedes Moné decide regresar a la WWE, luego de que saliera en no muy buenos términos en mayo del año pasado, por diferencias creativas. Hoy, la situación es diametralmente opuesta a cuando The Boss salió, ya que Triple H es quien controla toda la parte creativa, y además, la propia luchadora se encargó de dejarle un sutil mensaje a su ex jefe, aprovechando las festividades de Navidad.