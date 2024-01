Cormier confía en que McGregor vs. Chandler sucederá en 185 libras

Daniel Cormier está convencido de que Conor McGregor regresará en el peso mediano. McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) anunció que su pelea con Michael Chandler se llevará a cabo en junio en la International Fight Week en 185 libras, una categoría de peso en la que ninguno de los dos ha peleado nunca.

Aunque Cormier cree que el peso welter tiene más sentido (una categoría de peso en la que tanto McGregor como Chandler han competido antes), cree que “The Notorious” se saldrá con la suya.

«Está sucediendo en 185. Eso no debería suceder allí. Estoy de acuerdo en que no tiene el significado que debería tener (en términos livianos). Pero todavía creo que sí porque creo que Conor McGregor simplemente hará que Michael Chandler haga lo que quiera. Y si eso significa pelear en una categoría de peso en la que nunca ha peleado y en la que no se siente cómodo, eso es lo que hará porque siente que estará a su favor”.

Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC) ha sido un peso ligero durante la mayor parte de su carrera, pero no tiene problemas para pelear contra McGregor dos categorías de peso por encima.

Sin embargo, Cormier desea que Chandler muestre más resistencia, en lugar de cumplir con todo lo que dice McGregor.

“Creo que esto es un juego. Creo que Conor McGregor es el titiritero, y creo que Michael Chandler está siendo demasiado fácil de jugar. En este punto, Michael Chandler es Pinocho. Conor McGregor está haciendo cosas como (mover los hilos de los títeres) con Michael Chandler y no me gusta porque me gusta Michael Chandler. Pero creo que está haciendo demasiado”.