Booker T da por hecho que Mercedes Moné volverá a WWE en 2024

Cuando una ex-WWE del caché de Mercedes Moné queda libre, esta libertad suele ser breve. Matt Cardona supone gran excepción, pero el «Alwayz Ready» nunca lució como un estelarista dentro del otrora Imperio McMahon. Por ello, la propia Moné avisó el pasado mes que en 2024 la veremos bajo los focos de alguna compañía, sugiriendo una contratación formal.

Y WWE podría ser esa empresa, tras un periplo nipón que ha acabado por darle credibilidad entre las doce cuerdas al probarse contra varios nombres del joshi puroresu. Además, se dice que AEW ya no estaría interesada en «The CEO». Si CM Punk volvió, todo es posible.

Y en WWE, Mercedes Moné se encuentra con un gran promotor de su vuelta: Booker T.

Ante los micrófonos del podcast ‘Hall of Fame’, que más bien debería denominarse «Hail To WWE», el veterano gladiador comienza desdeñando la importancia de la lucha japonesa y el propio conocimiento luchístico de los seguidores estadounidenses.

Para, seguidamente, lanzar una predicción que según él supone un «spoiler».

«[…] Espero que vuelva, tío. ¿Te imaginas los grandes combates que podemos ver? Y no es que se marchara hace mucho. Quiero decir, ¿habrá pasado un año o así, un año y medio más o menos? Y nunca se sabe. La cosa es que hay una nueva directiva. Hay una nueva manera de pensar. Tal vez algunos de los problemas que no lo agradaban antes ahora ya no están. Lo dice en esa camiseta: ‘Hell Frozen Over’ [‘El infierno se ha congelado’]. Y CM Punk volvió después de 10 años. ¿Sabes lo que quiero decir? Hay una vía para que Sasha Banks deje aparcada a Mercedes Moné, y voy a hacer una predicción. Lo digo. Va a volver en 2024. Para mí, es un hecho».