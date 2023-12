Jugó Westside Xtreme Wrestling (wXw) con el hito histórico de tener a una mujer como su principal monarca, por encima de cualquier hombre, con la concreción de una lucha entre Robert Dreissker y Masha Slamovich para su 23 aniversario. Pero el mal triunfó sobre el bien anoche en Oberhausen.

Aunque Killer Kelly saliera en apoyo de Slamovich e intentara igualar la balanza tras las interferencias de Amboss, facción de Dreissker, este acabó por salir vencedor, y en consecuencia, es hoy el campeón absoluto de wXw.

Sin embargo, como comentamos cuando se produjo el anuncio del duelo, de aquí en adelante parece que ese oro que porta Dreissker ya no tendrá barreras de género, y cualquier talento, sea cual sea su sexo, podrá competir por él. Tal vez Slamovich no se haya convertido en pionera (sin descartar una futura revancha), pero ha abierto camino.

Celebrado desde la Turbinenhalle 1 de Oberhausen (Alemania), el vigesimotercer cumpleaños de wXw dejó los siguientes resultados.

MK ULTRA! the first and the last wXw womens champion 👏👏👏 @Kelly_WP @mashaslamovich #wXwAnniversary pic.twitter.com/mwEoJ7v2Yh