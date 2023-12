Deonna Purrazzo agita las aguas: «En WWE…»

Deonna Purrazzo terminará su contrato con IMPACT el 1 de enero y será agente libre. Puede que renueve pero no antes de valorar todas las opciones, unas de las cuales debería ser WWE. No solo porque ella misma tendría interés en conocer qué pueden ofrecerle sino porque efectivamente la empresa debería hacerle una propuesta. Su primera vez en ella no le fue bien, debido a las lesiones, a la falta de planes, y a que se hizo una mala imagen tras bastidores. Pero sin duda es una de las mejores luchadoras del mundo.

► Deonna Purrazzo piensa en WWE

Pero hablemos del deseo de The Virtuosa de tomar ese camino a través de sus recientes declaraciones en Gabby AF acerca de verse las caras con IYO SKY y Rhea Ripley, actuales Campeona WWE ya Campeona Mundial de WWE.

«Esa es una decisión difícil. ¿Rhea o IYO, verdad? Desearía poder elegir a ambas. Sí [cuando le preguntaron si había trabajado con ellas antes]. Luché un montón de veces con Rhea, sobre todo en los shows en vivo de NXT. Tuvimos una lucha por el Campeonato del Reino Unido de NXT en el evento principal de un NXT UK, donde Rhea me venció [risas], así que siento que tenemos esa historia y nos conocemos bastante bien. Pero luego está IYO, con quien he luchado mucho en Japón. De hecho, estábamos en la misma clase del PC al mismo tiempo, en julio de 2018. Entramos juntas, y creo que sería una historia realmente genial contar también. Podría decirle, mira lo que has logrado mientras te quedabas en la WWE, y yo tuve que irme y redimirme un poco, y ahora estoy regresando por tu campeonato. Creo que es una historia muy interesante. Así que mi respuesta sería IYO.»

Veremos qué novedades tenemos próximamente sobre el futuro de Deonna Purrazzo.