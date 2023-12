Casualidad o no, desde que Triple H tomó el mando creativo de WWE, el otrora Imperio McMahon ve elevado el nivel «in-ring» de sus shows del elenco principal. Y lo mismo puede decirse desde que Shawn Michaels asumió el mando de NXT.

2023, en este sentido, nos deja un gran año para los seguidores que valoramos la calidad de los combates por encima del estilo «sports entertainment», aunque este siga definiendo el producto que ofrece la empresa.

WWE viene elaborando en las últimas semanas una suerte de torneo en forma de votaciones para seleccionar el mejor combate producido bajo sus focos durante el año. Y finalmente, hay ganador: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes por el Campeonato Universal Indiscutible WWE en WrestleMania 39, imponiéndose al duelo que Rhodes mantuvo con Brock Lesnar en SummerSlam.

Interesante elección, pues en su momento el resultado de dicho estelar de «The Showcase of the Inmortals» obtuvo numerosas críticas, al considerarse la oportunidad idónea para que Rhodes venciera a Reigns y «finalizara su historia». Pero, ya saben, «The Tribal Chief» truncó el sueño.

► ¿Repetirán Reigns y Rhodes en 2024?

Cuando estamos a las puertas de que se inicie el camino hacia WrestleMania 40 vía Royal Rumble, puede que Roman Reigns y Cody Rhodes ocupen de nuevo el estelar de la segunda noche del magno evento. O eso se viene reportando desde hace meses, con una presumible idea de que «The American Nightmare», ahora sí, «finalice su historia» y conquiste el máximo cetro de WWE.

La pregunta que muchos se hacen, asimismo, es si el regreso de CM Punk ha alterado tales planes. Pero parece que no. Junto a Seth Rollins, por el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE, el «Best in the World» cerraría la primera jornada de WrestleMania 40.