Gran fichaje: Mercedes Martinez firma con WWE

En julio de 2018, poco antes de que arrancara la segunda edición del Mae Young Classic de WWE, donde repitió implicación tras la entrega anterior, Mercedes Martinez realizaba estas declaraciones a Newsweek.

Espero que haya un show únicamente de mujeres en WWE. No un torneo o algo puntual, sino tal vez algo semanal centrado solamente en lucha libre femenil. Eso es lo que echamos de menos. No queremos ser una atracción, no queremos estelarizar un PPV… queremos ser el show. Queremos que por una vez los hombres sean la atracción.