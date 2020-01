Debido al parón navideño, desde el pasado 17 de diciembre las historias de IMPACT! Wrestling estaban en el congelador, pues como cierre de 2019 la compañía emitió dos episodios a modo de resumen del año. Pero pasadas ya las festividades, Sami Callihan, Tessa Blanchard y Cía volvieron ayer a las pantallas de AXS TV para el último episodio previo a Hard To Kill, el prometedor PPV que tendrá lugar este domingo 12. Y básicamente, con menor componente de acción que en anteriores ocasiones, buena parte del show estuvo basada en promos sobre las principales historias que desembocarán en dicho evento.

► Resultados IMPACT! Wrestling: Duros de matar

1 – Michael Elgin venció a Eddie Edwards

El capítulo arrancó con una pelea junto al ring, con un Edwards que no quiso esperar hasta el domingo para enfrentar a Elgin. Sin embargo, finalmente el «Unbreakeable» hizo honor a su apodo y puso fin momentáneamente a la furia de su rival con una Elgin Bomb. Gran choque, que si es superado por la revancha en Hard To Kill, desde luego apunta a candidato a mejor combate del 2020. Los comentaristas recuerdan que el trofeo Call Your Shot estará sobre la mesa.

BREAKING: As a result of our opening contest, @TheEddieEdwards' Call Your Shot trophy will be on the line against @MichaelElgin25 when they face THIS SUNDAY at #HardToKill! pic.twitter.com/lRcCJDY7Ob — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) January 8, 2020

2 – Desi Hit Squad batieron a TJP, Fallah Bahh y Daga

Mahabali Shera endosó la cuenta de tres a TJP después de desatar su Sky High. Perkins y Bahh lucen bien como equipo, y de aquí podría salir una interesante dupla para el futuro. Por su parte, Daga merece hueco en Hard to Kill, pero parece que se quedará fuera del cartel.

Buena promo de Rich Swann y Willie Mack, quienes discuten que necesitan no sólo ser compañeros de dupla para vencer a The North por el Campeonato Mundial de Parejas Impact en Hard To Kill, sino también amigos. Esto huele a traición.

"I need you. I need you this Sunday. And we're going go in there this Sunday and be Hard To Kill and become World Tag Team Champions." @GottaGetSwann just gave @Willie_Mack one hell of a pep talk. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/NPPMFLGFjr — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) January 8, 2020

Vídeo recapitulando la historia del Ace Austin (c) vs. Trey Miguel que veremos el domingo, con la madre del segundo de eje central. Sí, pese a que no lo aparente a simple vista, Impact Wrestling es un producto muy familiar.

.@The_Ace_Austin brought @TheTreyMiguel's mom into it and made things personal. They face THIS SUNDAY for the X-Division Championship at #HardToKill. pic.twitter.com/aN2Gh8p7cZ — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) January 8, 2020

A continuación, los estelares Callihan y Blanchard en tremenda promo. Casi 10 minutos donde se repasan las trayectorias de ambos competidores, y donde realmente, el primero no queda como el rudo de la historia, pues sus orígenes humildes con unos padres anónimos, que le instaron a no firmar con WWE, se yuxtaponen a la tradición luchística de la gladiadora, intervención de Magnum TA incluida (uno de los mayores rivales de Tully Blanchard). Imperdible montaje para vender un choque que ahora está aún más candente.

.@Tess_Blanchard vs. @TheSamiCallihan at Hard To Kill is one of the biggest World Title matches in IMPACT history. This AMAZING special feature will have you counting the seconds to Sunday. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/t74aJjD9QQ — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) January 8, 2020

3 – Havok (con James Mitchell) derrotó a Rosemary

Poca sustancia que comentar, aparte del hecho de que Su Yung ejerció de comentarista durante el mano a mano. Ninguna de las tres tiene compromiso en Hard to Kill.

4 – ODB, Tenille Dashwood y Jordynne Grace batieron a Taya Valkyrie, Kiera Hogan y Madison Rayne

Encuentro de tercias para impulsar la Triple Amenaza por el Campeonato Knockouts del domingo, donde las tensiones entre Grace y ODB crecieron al robarse esta la cuenta de tres tras un Splash de su aquí compañera de equipo.

5 – Brian Cage y Rhino tumbaron a RVD y Moose

Un Gore de Moose combinado con un Discus Lariat sobre Moose dieron el triunfo a «The Man Beast» y «The (F’n) Machine». Cierre de la velada un tanto descafeinado después del brillante vídeo promocional sobre Callahan y Blanchard. Impact debería pasar página de una vez por todas con las viejas glorias de ECW.