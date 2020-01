Justin Bieber es una de las más grandes estrellas de la música a nivel mundial pero hasta ahora ninguna relación ha tenido con WWE. Pudo haber luchado en SummerSlam 2014 pero finalmente las negociaciones no llegaron a buen puerto. De haberlo hecho, hubiera unido fuerzas tanto a John Cena como a The Big Show para hacer frente a The Wyatt Family en una lucha estelar de tercias en el segundo PPV más grande del año. Por contra, el último combate de la velada si vio en acción al 16 veces Campeón Mundial, que perdió ante Brock Lesnar el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE.

Nada ha vuelto a hablarse acerca de Bieber y el Imperio McMahon desde entonces, pero parece que sigue pensando en debutar en los encordados. Acaba de hacer una publicación en Instagram en la que se muestra a sí mismo lanzándose sobre el propio Cena.

«The Champ» no se quedó callado, respondiendo de la siguiente forma:

There is a lesson to be learned in every failure (unicycles included!!). The lesson here may be U didn’t C ME! Congratulations on the new single! @JustinBieber pic.twitter.com/nnZsULcUjj

— John Cena (@JohnCena) January 7, 2020