3 x 3: Lo mejor y lo peor de SmackDown (20 de diciembre 2019)

Este viernes se celebró el penúltimo episodio de SmackDown del 2019, donde tuvimos las secuelas de lo sucedido en TLC 2019. Como era de esperarse, tuvo sus altibajos, y a partir de este momento se inicia la construcción de las rivalidades en la marca azul de cara a Royal Rumble 2020.

El prsente episodio de SmackDown tuvo como uno de los elementos centrales la búsqueda de un retador para el Campeonato Universal de Bray Wyatt, donde Daniel Bryan, The Miz y King Corbin aparecieron reclamando su derecho a enfrentarlo; sin embargo, los tres lo dirimirán en una triple amenaza la próxima semana, cuyo ganador tendrá la oportunidad titular en el PPV.

LO MEJOR Y LO PEOR DE SMACKDOWN 20 DE DICIEMBRE 2019

A continuación te presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

3- Bayley vs. Dana Brooke

El encuentro no fue malo en sí, pero fue un «refrito» de lo ocurrido hace una semana: «Bayley toma la inciativa, Dana Brooke monta una ofensiva superior a la esperada, Bayley aplica un Rose Plant y gana». Precisamente este tipo de cosas son objeto de crítica por parte de Corey Graves.

Se entiende que quieran darle algo de tiempo de televisión a Dana Brooke, quien ha dado dos buenos encuentros contra la campeona, pero si el deseo de desarrollar su personaje, deberían emparejarla con alguien más (y que así continúe practicando su Batista Bomb). Además, quizás hubiera sido mejor que las rudas atacaran a Dana luego del encuentro para que la posterior aparición de Lacey Evans tuviera mayor impacto.

2- Lacey Evans vs. Sasha Banks

El desarrollo del encuentro simplemente fue malo. Sabíamos que Bayley iba a ser factor, pero se esperaba más del mismo, y de la propia Evans, quien lucha contra la adversidad.

El final da para que la rivalidad continúe, pero no se explica mucho la presencia de Dana Brooke en el mismo, quien venía de perder contra Bayley y luego buscó separar a Evans durante la riña posterior al encuentro, sin razón aparente (lo normal era que también ayudara si supuestamente estaba para apoyar a la rubia).

El único aspecto positivo lo dio la pequeña hija de Evans, quien ha demostró ser buena en el papel que desempeñó.

1- Carmella vs. Sonya Deville

¿Recuerdan cuando Mandy Rose y Sonya Deville en algún momento representaron una amenaza para contender por el Campeonato Femenil de Parejas? Bueno, eso fue hace mucho tiempo y ahora las de Fire & Desire no ven una en sus últimos encuentros. No solo pierden, sino que ya lo hacen en tiempo récord.

En esta ocasión, a Sonya le tocó perder contra Carmella, quien tampoco ha tenido mayor protagonismo desde que fue seleccionada por la marca azul (salvo su aparición en Survivor Series). Mientras tanto, parece no tener una dirección definida, lo cual es triste considerando que la división femenil de SmackDown no es particularmente fuerte.

LO MEJOR

3- The Miz y Daniel Bryan vs. King Corbin y Dolph Ziggler

No se trató de un encuentro extraordinario, ni nada cercano a aquello. Sin embargo, se trató de intentar de que los cuatro dieran lo mejor de sí en 10 minutos. Bryan y The Miz lograron estar en la misma página, a pesar de la discusión que tuvieron al inicio del encuentro; precisamente, eso fue el factor determinante en la victoria que tuvieron cuando Bryan se deshizo de Corbin, mientras su compañero hacía rendir a Ziggler.

Hubiera sido interesante que tuvieran más tiempo, aunque fue bueno que el encuentro no se estropeara con interrupciones externas, sea de Roman Reigns o de Bray Wyatt, por ejemplo.

2- The Revival vs. Heavy Machinery

Si bien fue una lucha con una estipulación que en un principio no prometía mucho, los dos equipos lo utilizaron muy bien, con el añadido del «jamón navideño que le otorgó poderes sobrenaturales a Otis».

Al ver este encuentro, uno se pregunta el motivo por el cual no toman en serio a The Revival, quienes como indicaron en un segmento posterior al encuentro que perdieron, no están para bromas. No sabemos su fue una especie de «pipebomb» o si es parte de algún nuevo papel que WWE tiene para ellos; sin embargo, no se les puede discutir su profesionalidad al momento de brindarnos un encuentro, porque siempre cumplen.

1- The New Day vs. Shinsuke Nakamura y Cesaro

Este encuentro fue lo mejor en una noche que no precisamente destacó por sus cualidades luchísticas; sin ser una lucha de cuatro o cinco estrellas, el emparejamiento entre Cesaro y Nakamura resultó muy interesante, y hubiera sido preferible un resultado a favor de estos que los posicionara como retadores creíbles en el corto o mediano plazo.

Fue un buen encuentro y hubo química entre los contendientes. El ángulo posterior también tomó sentido con la aparición de Braun Strowman para posicionarse como retador al Campeonato Intercontinental en poder de Nakamura.