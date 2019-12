Sin importar el buen trato que reciben de WWE desde hace meses, siendo una de las duplas más utilizadas, estando constantemente alrededor de los campeonatos, cuando no sosteniéndolos, trabajando con nombres importantes, The Revival siguen alimentando los rumores de que quieren abandonar la empresa cuando sus contratos finalicen. No es que en verdad quieran hacerlo, pero al provocar dichos rumores provocan que la gente hable de ellos y que sigan apareciendo noticias relacionadas con ellos.

Igualmente, resulta obvio que quieren aparentar que se irían a AEW. Por eso cada vez que El Renacimiento menciona esta compañía llama la atención. No lo hacen en televisión pero en redes sociales es habitual ver tanto a Dash Wilder como a Scott Dawson haciéndolo. No hace mucho mencionaron a Tony Schiavone al publicar una foto con un fan parecido físicamente a él. En realidad, no estaban con el comentarista del Imperio Khan, pero esta vez sí estaban con Private Party. Esta fue la última referencia que los de WWE hicieron a All Elite Wrestling:

► The Revival y Private Party

Tag Team Wrestling pic.twitter.com/5lMpmn4Pbt — Scott Dawson (@ScottDawsonWWE) December 21, 2019

«Lucha libre de parejas«.

Como era de esperar, los aficionados han comenzado a hablar de qué pasaría en una lucha entre ambas parejas. Puede que lo sepamos dentro de unos meses.

Cabe mencionarse que The Revival no fueron los únicos del Imperio McMahon en la fiesta.

Such a pleasure! Perfect end to an awesome night. pic.twitter.com/3txt25Ptfa — Ʉ₦ĐɆⱤ₲ⱤØɄ₦Đ ₭ł₦₲' ᴀᴍᴀᴢɪɴɢ ʀᴇᴅ (@AmazingRed1) December 21, 2019

Como vemos, también estuvo Amazing Red.

Oney Lorcan parecía que iba a irse de WWE hace poco. Pero él mismo confirmó que ha renovado su contrato, por lo que se quedará en su actual empresa unos cuantos años más. Y Brian Kendrick se encuentra fuera de acción a petición propia.