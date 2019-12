Continúa el coqueteo entre Otis y Mandy Rose

Otis está teniendo unas Navidades espectaculares por el momento. En el reciente episodio de SmackDown, para empezar, fue capaz de vencer junto a Tucker a The Revival en un combate con ambientación especial para estas fechas. Es verdad que durante el combate se estropeó el jamón que Mandy Rose le regaló a su enamorado, pero no podemos pasar por alto el propio agasajo por parte de la luchadora, así como tampoco que esta le diera un beso en la mejilla a su compañero. Por ahora, solo compañero. ¿Qué más puede pedir Otis?

Lo más probable es que todo esto quede en nada, que solo sea debido a la festividad en la que nos encontramos, pero también podría ir a más. sería una forma de sacar tanto a Heavy Machinery como a Fire & Desire del estancamiento. Y no solo hacemos esta afirmación basándonos en lo ocurrido en el programa, también porque WWE dio cobertura a esta historia en WWE YouTube.

Primero, Rose tuvo una especie de enganche con Sonya Deville por un malentendido relacionado con Otis y el jamón.

Después, Cathy Kelley quiso conocer la opinón del luchador del beso en la mejilla que recibió.

Otis tiene claro que fue un gran momento para él y que Rose es asombrosa. Está realmente emocionado por lo ocurrido.

Y ambos dieron cuenta de ello en Twitter.

I LOVE IT when it Comes Early ☺️ https://t.co/X2xu34P9Ej

¿Unas Navidades espectaculares comentamos? Para Otis anoche fue la mejor noche de su vida.

This was the GREATEST NITE OF MY LIFE ✊🏻

Ohhh YEAAA

My Beautiful 🙌🏻 Peach 🍑 @WWE_MandyRose with her juicy Warm Ham 😋

And a Smooch 😘☺️

My Big Brother #TUCKy and Me Victorious against The Southern boys

Turn 28 years old today

MERRY CHRISTMAS 🎄 Brothers n Babes pic.twitter.com/877HB0rQLc

— OTIS (Dozer) (@otiswwe) December 21, 2019