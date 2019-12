WWE no siempre tiene planes para todo el mundo, ni siquiera para las Superestrellas más importantes. Esto lleva a combates y rivalidades poco interesantes, que es lo que está ocurriendo, entre otros luchadores, con Shinsuke Nakamura o Sami Zayn. Han formado una alianza que parece más bien una excusa para que ambos se mantengan en televisión de alguna forma. Y es una pena porque no hay muchos luchadores en el mundo con tanto talento como ellos. Pero así es el Imperio McMahon. Y Corey Graves tiene algo que decir al respecto.

En el último episodio de After The Bell, el también comentarista de la empresa se mostró cansado de ver los mismos combates una y otra vez.

«En lo que respecta al panorama de WWE, parece que no paramos de ver revanchas hasta la muerte. Semana tras semana, en Raw y SmackDown, vemos revanchas hasta la saciedad. No me malinterpreten. No estoy cansado de ver a ninguna Superestrella, pero sí estoy cansado de ver los mismos combates una y otra vez.

«Recientemente hemos visto a The Viking Raiders contra The OC. Soy un gran admirador de ambas duplas pero, ¿cuántas veces los hemos visto enfrentarse en los últimos meses? Lo acabamos de ver en TLC. Hace poco en Twitter alabé a Humberto Carrilllo y Andrade, porque ambos son increíbles. Estoy a favor de que sigan enfrentándose, pero no semana tras semana. Lo volvimos a ver en TLC. De nuevo fue asombroso, pero parece que después de lo ocurrido esta semana en Raw lo veremos otra vez. ¿Por qué necesitamos hacer revanchas todo el tiempo? ¿Por qué uno no puede simplemente ganar y el otro simplemente perder y seguir adelante?».