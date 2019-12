Así podría WWE enterrar a The Revival antes de su presunta salida

Dentro del elenco principal, con un público menos autocomplaciente y casual que el de la Full Sail de NXT, hace falta algo más que un buen desempeño sobre el ring para sobresalir. No obstante, obviando su calidad luchística, The Revival han demostrado tener también una estimable capacidad para el componente de entretenimiento en cada historia que han protagonizado, siempre como unos rudos que saben hacerse odiar. Motivo de que, semana sí semana también, Scott Dawson y Dash Wilder sean dos nombres habituales en la programación de WWE.

Sin embargo, parece que dos ostentaciones del Campeonato de Parejas Raw y otra del homólogo de la marca azul no son suficientes para estos gladiadores. Porque su objetivo sigue siendo el mismo, según revela Dave Meltzer en el último boletín del Wrestling Observer.

Los planes para SmackDown pasan por convertir a The Revival en unos personajes de comedia. Hay opiniones encontradas acerca de esto, por obvias razones, y todavía podría darse marcha atrás a la idea. Pero el hecho de que Wilder se cayera durante su entrada al ring se supone que fue el detonante. A The Revival sólo les quedan unos pocos meses en sus contratos, y no han querido un nuevo acuerdo, después de intentar conseguir la rescisión meses atrás. La idea propuesta es hacer una parodia de los Fabulous Ones […]