Lo que Kofi Kingston contempla hacer cuando acabe contrato con WWE

Que sigue emocionando al público y poniéndolo en pie con sus todavía grandes capacidades atléticas quedó patente durante TLC 2019, en una lucha de escaleras contra The Revival que supuso uno de los pocos puntos rescatables de este reciente PPV. Aquella criticada derrota ante Brock Lesnar en el estreno de SmackDown en FOX, por suerte, no hundió el estatus de Kofi Kingston, y pese a que un regreso a los puestos estelares de manera individual luce poco probable considerando el horizonte que se presenta camino a WrestleMania 36, el ghanés no dejará de ser una pieza clave para la marca azul.

Y uno diría que durante bastante tiempo, pues esta semana supimos que Kingston renovó contrato con WWE por cinco años, según el propio gladiador confesó en el podcast que maneja junto al resto de miembros de The New Day.

No estoy acabado. Acabo de firmar un nuevo contrato por otros cinco años aunque no sé en qué condiciones va a estar mi cuerpo en los próximos cinco años. Mis hijos se van a ir haciendo mayores y querrán que juegue al baloncesto con ellos y no sé en qué condición física estaré.

► 2024, posible año de retiro de Kofi Kingston

Aunque esas últimas palabras en referencia a su familia tal vez lleven a Kingston a tomar una importante decisión cuando expire dicho acuerdo, como confesó a Newsweek.

He pensado en ello. Cinco años es mucho tiempo, pero sería de idiotas no hacer planes. Es muy pronto para decirlo realmente, pero el final de estos cinco años tal vez sea el final de mi carrera. No desde el punto de vista de una lesión o por el físico, sino por el hecho de no estar en casa. Estar lejos de mis hijos es muy difícil. Tuvimos un día extra la semana pasada e hicimos un evento en vivo, luego un día con los medios en Minneapolis, luego TLC, después volví a casa el lunes y regresé a la carretera el martes. Me voy a la WWE Holiday Party en Stamford, y vuelvo a casa después y regreso a New York temprano el viernes para hacer un montón de entrevistas y las grabaciones. Todo eso es mucho, y mis hijos están creciendo, y me pierdo muchos días. Estoy considerando dejarlo al final de estos cinco años, pero nunca se sabe. No sé qué va a pasar la semana que viene, pero sin duda ha pasado por mi mente. Llevo haciendo esto mucho tiempo, cerca de una década. Serán 12 años en televisión en enero, algo que me parece una locura, pero es la realidad. Uno tiene que pensar en esas cosas como padre de familia y como persona en general.

