En medio de la controversia por su acusación de haber sido agredido sexualmente, Matt Riddle no estuvo en el WWE RAW de esta semana. En un primer momento se informó de que esto podía ser debido a esa misma polémica, y se añadió que el luchador no estará en los house shows de este próximo fin de semana, para los que sí estaba confirmado, según el mismo informe.

► Matt Riddle, enfermo

Sin embargo, ese no sería el motivo, o al menos no el único. En la edición más reciente del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer apunta que The Original Bro está lidiendo con un problema de salud. El Editor en Jefe del WON aclara también que, según tiene entendido, esta situación no tiene ninguna relación con la supuesta agresión que sufrió en el aeropuerto.

«No estuvo en el programa esta semana debido a una doble infección en los oídos y bronquitis. Según tengo entendido, no fue una medida disciplinaria. Es posible que también haya sido sancionado, pero hasta donde sé, se trata de una enfermedad.»

Continuaremos informando en SUPERLUCHAS cuando tengamos novedades. Esperamos y deseamos también que Matt Riddle se recupere y que sea lo que sea lo que sucedió en lo relativo a esa acusación que él mismo lanzaba se solucione de la mejor manera.

En cuanto a su actualidad en WWE, The Original Bro está aliado con Drew McIntyre. Aunque quizá esa buena relación no dure demasiado pues parece que The Scottish Warrior está próximo a cambiar a heel. Una rivalidad entre los dos sería bastante interesante y bueno para ambos.