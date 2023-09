AJ Styles es una Superestrella WWE, quiere retirarse y continuar trabajando en la compañía McMahon, pero una vez IMPACT fue su casa; parecía que nunca la abandonaría. Y desde allí recibe ahora el desafío de Steve Maclin, ex Campeón Mundial; el fin de semana perdió ante Josh Alexander en Victory Road 2023, lo que le va a complicar volver a la contención al título. Hablando recientemente con Fightful, además de señalar al Phenomenal One como su rival de ensueño, hablaba del cercano IMPACT 1000, la vuelta de grandes nombres de la historia, y sus amigos en el vestidor de la Impact Zone.

► Steve Maclin desafía a AJ Styles

«AJ [Styles]. Es realmente impresionante. Era asombroso en ese entonces y ahora es aún mejor. Sus movimientos son tan precisos. Pero AJ es uno de esos luchadores que, para mí, personificaba lo que era TNA en ese momento, y es un tipo que se crió aquí. Sería increíble tener una lucha con él«.

► IMPACT 1000

«Eso es lo que tiene el wrestling, ¿sabes? Nunca dices nunca. Esa es una vieja máxima. ‘Oh, nunca volverán por aquí’. ‘Nunca digas nunca’. Es una de esas cosas que será buena para los fanáticos y para nosotros, porque son 1,000 episodios de IMPACT Wrestling. Muestra la longevidad que esta empresa ha tenido desde sus días de TNA hasta convertirse en IMPACT y hacia dónde vamos en el futuro. Lo grandioso es que puedes tener estos shows de nostalgia, al igual que RAW 1000 o SmackDown. Todos tienen sus shows de nostalgia. Estoy seguro de que AEW en algún momento hará sus shows de nostalgia cuando celebren su aniversario.

«Son los momentos que esperas con ansias, y será emocionante ver la combinación de lo antiguo y lo nuevo. Tendremos la oportunidad de ver cómo funciona eso. Estoy emocionado por trabajar con Team 3-D. Son uno de esos equipos que adoraba cuando era niño, y trabajar con Bully como mi compañero de equipo este jueves en IMPACT Wrestling también será emocionante. Es asombroso pensar en ello, cuando eres un niño y dejas de ser solo un fanático del wrestling, y ahora piensas: ‘Vaya, nunca pensé que estaría haciendo esto’«.

► El vestidor de IMPACT

«Básicamente, me llevo bien con todo el mundo. Siempre he sentido que puedo socializar con la gente. Pero cuando es día de trabajo, generalmente estoy solo o inmerso en mis pensamientos con respecto a las promos y las ideas. Hablo con Robert Evans sobre ideas creativas, ya que él está detrás de escena como uno de los escritores. Es bueno charlar con él para obtener ideas y discutir mi proceso de pensamiento. Bully ha sido alguien a quien puedo acudir en busca de consejos. Es muy sincero, y siempre es mejor tener personas que te digan lo que debes escuchar, no solo lo que quieres escuchar.

«EY, Eddie Edwards, incluso converso con Moose más de lo que podrías pensar. ‘¿Qué te parece este guión?’. Porque él tiene una buena perspectiva desde el lado atlético. Es genial contar con él como recurso. No sé, en general, todo el vestuario. Crazzy Steve es otro de esos tipos a los que recurro para temas creativos. Ha estado haciendo un trabajo increíble. Frankie Kazarian también es alguien a quien he recurrido. Nos hemos llevado bien durante la gira por Australia. Hablamos de ideas y ni siquiera hablamos de lucha libre. Música y vida. Siempre es divertido. Pero Crazzy Steve era el que siempre hacía mi maquillaje facial cuando lo usaba en algunas ocasiones».