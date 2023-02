Matt Riddle da las gracias a su novia por apoyarlo

Una lesión, un divorcio complicado, las acusaciones de abuso sexual, una violación de la Política de Bienestar… Matt Riddle se encuentra todavía alejado de la programación de la WWE. No hace mucho, nos enteramos de que ha terminado su rehabilitación, y especulamos con la posibilidad de que luchara en Royal Rumble 2023, pero no lo hizo. Anteriormente, adelantamos que podría estar de vuelta en el Monday Night Raw del 13 de febrero según este anuncio: “Los talentos que se anuncian localmente para el Monday Night Raw del 13 de febrero en The Barclays Center en Brooklyn, NY son Bobby Lashley, Bianca Belair, Seth Rollins, Kevin Owens, Johnny Gargano y Matt Riddle. Aún no se han anunciado combates a nivel local para el evento”.

► Matt Riddle agradece a Misha Montana

Veremos si su retorno se da entonces. También supimos que la WWE no tiene intención de volver a juntarlo con Randy Orton, quien se está recuperando de una grave lesión de espalda o de que habría contraído matrimonio con su pareja, Misha Montana. Ahora continuamos tirando de este último hilo pues el luchador quiso agradecer a la profesional del cine para adultos por apoyarlo en estos malos momentos que ha estado pasando. En una publicación en la que vemos que Matt Riddle luce notablemente distinto a como lo hace en el encordado:

“Gracias por apoyarme durante mi recuperación nena y quererme por mí“.

Los dientes también los vemos en esta imagen:

Y a finales de enero confirmaba que ha obtenido su cinturón negro de jiu-jitsu brasileño:

Finally got my bjj black belt and I couldn’t be happier, thank you to everyone who has helped and supported me along the way 🤙 #bro #danielgracie #wwe #mma #bjj #stallion pic.twitter.com/4wmDGMIFcn — matthew riddle (@SuperKingofBros) January 26, 2023

