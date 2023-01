Matt Riddle, anunciado para volver a WWE en febrero

Una lesión, un divorcio complicado, las acusaciones de abuso sexual, una violación de la Política de Bienestar… Matt Riddle se encuentra alejado de la programación de la WWE. Pero no hemos dejado de hablar de él, más por cuestiones de relaciones románticas que cualquier otra. Lo último fueron las siguientes declaraciones de su actual aventura amorosa:

«Diré esto, engañar no es un crimen, decirle a alguien que lo amas y cambiar de opinión no es un crimen. Enamorarse de alguien no es un crimen. ¿Cuándo se volvió aceptable arruinar la vida de todos porque nuestros corazones están rotos? Crecer y pensar en ello».

► Matt Riddle volvería a WWE en febrero

No obstante, el «Original Bro» volvería a la compañía el mes que viene. O al menos estaría en el Monday Night Raw del 13 de febrero. Así lo confirman nuestros compañeros de PWInsider. Como bien sabemos, el cartel siempre está sujeto a cambios, pero siendo ya varias semanas de ausencia quizá WWE no lo hubiera incluido en los anuncios locales si no fuera a a estar.

«Los talentos que se anuncian localmente para el Monday Night Raw del 13 de febrero en The Barclays Center en Brooklyn, NY son Bobby Lashley, Bianca Belair, Seth Rollins, Kevin Owens, Johnny Gargano y Matt Riddle. Aún no se han anunciado combates a nivel local para el evento».

El mismo informe adelanta cuando será el retorno de la compañía al Madison Square Garden:

«El regreso de la WWE el 12 de marzo al Madison Square Garden será un Supershow combinado de Raw y SmackDown».

Continuaremos informando de todo lo que vayamos sabiendo sobre Matt Riddle. De momento, esta es la única novedad sobre su vuelta a la televisión de la WWE.

¿Echáis de menos a Matt Riddle en la programación de la WWE?