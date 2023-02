Todavía no se ha anunciado la fecha y lugar de Double or Nothing 2023 pero Tony Khan ofrece novedades en su reciente entrevista en el Mark Hoke Show dando a entender que el PPV podría celebrarse el domingo 28 de mayo, durnte el fin de semana del Memorial Day, que es el 29 de mayo. La edición de 2022 se realizó en la T-Mobile Arena en Las Vegas y fue la primera entrada del millón de dólares en la historia de AEW. Antes, el 5 de marzo, llegará Revolution 2023, desde el Chase Center en San Francisco, California.

► Novedades de Double or Nothing 2023

“Sí, deberías” (le dijo Khan a Mark Hoke cuando se le preguntó si debería hacer planes para el fin de semana del Día de los Caídos en Las Vegas). “No puedo esperar. Realmente creo que hemos construido algo realmente especial en Las Vegas con el fin de semana de Double or Nothing para los fanáticos locales en Las Vegas y los fanáticos que viajan por todo el mundo para ser parte de Double or Nothing cada año. Absolutamente , siempre que pue

“da hacer que suceda, lo que creo que será durante muchas décadas, espero que Double or Nothing sea parte del calendario de Las Vegas y el Día de los Caídos en Las Vegas ahora se trata de AEW y una fiesta estadounidense muy importante y hemos construido una buena tradición allí durante el fin de semana, y el domingo en particular, hemos tenido mucho éxito, y me encantaría hacer Double or Nothing en Las Vegas y espero hacerlo“.

También puedes repasar a continuación todo lo sucedido esta semana en la WWE y AEW: