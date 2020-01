Como se ha informado anteriormente, Matt Hardy podría abandonar WWE a inicios de marzo para irse a AEW, donde podría revelarse como el líder secreto de Dark Order. Esta situación va de la mano con el hecho de que las partes no llegan a un acuerdo para un nuevo contrato, siendo el punto de la discordia la parte creativa y no la económica.

Evidentemente la situación podría cambiar en las próximas semanas, considerando que estamos en un negocio donde todo podría suceder. Hasta tanto, Matt Hardy se trata de mantener activo en sus redes sociales o mostrando más de su personaje Broken por medio de videos subidos al YouTube.

Precisamente, hace pocos días Hardy publicó un curioso mensaje clamando sentirse «en el limbo, perdido y vacío», lo que llevó a la especulación de que se dirigía a The Fiend, el demonio que controla a Bray Wyatt, quien fuera el antiguo compañero de equipo de Hardy. Las palabras que había empleado en su mensaje se referían a aquellas dos palabras (HURT y HEAL) que se encuentran en el guante que usa el actual Campeón Universal WWE.

En respuesta al tuit de Matt Hardy, Wyatt afirmó que nunca lastimaría a su antiguo compañero de equipo y le devolvería el favor al curar a Hardy.

dear matt, i couLd nEver hurT you

i could heal you, just like you did for Me

whEn the world threw me away you were the only one offering to pick me up

and I Never forget…..

— Bray Wyatt (@WWEBrayWyatt) January 13, 2020