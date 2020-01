Durante el último fin de semana, se levantó mucha polémica alrededor de unas declaraciones de Tessa Blanchard aparentemete inofensivas donde pedía que las mujeres se apoyen entre sí, pero que despertaron las acusaciones de racismo y bullying por parte de otras luchadoras de varias empresas como Allysin Kay, Chelsea Green, Isla Dawn, entre otras.

A pesar de que la estrella Impact Wrestling había salido a hacerle frente a todas las acusaciones en su contra, no ha conseguido que se detengan. Pese a ello, parece que tiene el apoyo de la compañía, e incluso se convirtió en la nueva Campeona Mundial al derrotar a Sami Callihan en el más reciente evento de la marca, Hard To Kill.

► La parodia de las Superestrellas de NXT

Más tarde, las superestrellas de NXT Keith Lee comenzó parodiando el tweet inicial de Tessa Blanchard diciendo que las mujeres deberían apoyarse mutuamente, pidiendo que los hombres también se apoyen unos a otros.

Hey. Men out here supporting each other. I see you…and I like what I see. Keep it up. We will make cool things happen. #ChangeTheGame — Positive Lee (@RealKeithLee) January 12, 2020

«Hey. Todos los hombres apóyense unos a otros. Los veo … y me gusta lo que veo. Sigan así. Haremos que sucedan cosas geniales. #Cambiaeljuego»

El mensaje de Keith Lee, generó reacciones inmediatas en algunos de sus compañeros de NXT, poer ejemplo, Dio Maddin, Dominik Dijakovic, Damian Priest, entre otros, burlándose de la situación con una serie de tuits en broma. He aquí las distintas interacciones:

Oh Mr. Nese! It was a miscommunication! I just meant to toss you to your feet! I noticed that Priesty had the intent to fall chaotically in my direction as well and I had to also catch him. Merely a miscalculation of my own strength. I apologize. https://t.co/48634ZOejb — Positive Lee (@RealKeithLee) January 12, 2020

– «Recuerdas cuando salté en tus brazos para darte un gran abrazo y tú me arrojaste contra la pared. #Hipócrita» – «¡Oh Sr. Nese! ¡Creo que fue un error de comunicación! ¡Solo pretendía arrojarte a tus pies!. Me di cuenta de que Priest también tenía la intención de caer de manera caótica hacia mí y también tenía que atraparlo. Simplemente un error de cálculo de mi propia fuerza. Me disculpo.«

Like everytime you catch me when I'm falling. Supportive and inspiring. But stop using me as a weapon! 🤬 https://t.co/D8F1xumhSg pic.twitter.com/r1rjVDHb0q — Damian Priest 🏹 (@ArcherOfInfamy) January 12, 2020

«Como todas las veces que me atrapas cuando estoy cayendo. Muy solidario e inspirador. ¡Pero deja de usarme como un arma!»

Oh my man…..even if we're booked into a fight, and I have to Pounce you into a backflip….I can fully say: You're absolutely hilarious! A real life cartoon character. Cheers to you! https://t.co/w3zZlVf1hQ — Positive Lee (@RealKeithLee) January 12, 2020

– «¡Oye! ¡No creas que lo he olvidado! ¿Crees que no lo iba a decir? ¡¿Dejaría pasar el hecho de que siempre te ríes de mis bromas?! Incluso cuando todos los conocen que no son graciosas.» – «Oh mi amigo … incluso si estamos en una lucha, y tengo que hacerte un backflip … Puedo decir esto: ¡Eres absolutamente gracioso! Un personaje de dibujos animados de la vida real. ¡Aplausos para ti!»

Stallion tweet from a stallion performer, thank you to all the beautiful Bros especially @PeteDunneYxB for being on a team with me for the #DustyClassic https://t.co/3dv3XMe1F6 — matthew riddle (@SuperKingofBros) January 12, 2020

«Tuit padre para un luchador padre. Doy gracias por todos mis hermosos hermanos, en especial a Pete Dunne por hacer equipo conmigo para el Dusty Rhodes Classic.«

Remember when you gave me a hug and called me your friend in Full Sail? Was that you “supporting men“? The LOVE of this tweet https://t.co/rjnUaOhSvB — Dominik Dijakovic (@DijakovicWWE) January 12, 2020

«¿Recuerdas cuando me diste un abrazo y me dijiste que era tu amigo en Full Sail? ¿Ese fue tu «apoyo a los hombres? El AMOR que hay en este tuit.»

When I discovered your team was better than mine? Yes sir, I sure do remember lol. — Positive Lee (@RealKeithLee) January 12, 2020

– «¿Como aquella vez que me apoyaste para llamar a mi equipo de Pokemon en frente de todos en Twitter? – «¿Cuándo descubrí que tu equipo era mejor que el mío? Sí señor, seguro lo recuerdo jajaja.»

Trainers holding down trainers. We hate to see it. — The Perfect 2 Dio Maddin (@GREATBLACKOTAKU) January 12, 2020