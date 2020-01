Por lo que cuenta Dave Meltzer, Matt Hardy abandonará WWE a primeros de marzo para dirigirse a AEW, donde podría revelarse como el líder secreto de la Dark Order. Todavía quedan algunas semanas para que eso pueda suceder, todavía tiene tiempo por delante el veterano luchador para tomar una decisión. Aunque el editor del WON parece tener claro qué es lo que hará, descontento con el hecho de no haber podido hacer lo que quería en el Imperio McMahon durante prácticamente todo el 2019. Pero todo esto está por confirmarse.

En espera de que eso ocurra, o no, porque Hardy podría decidir quedarse, el protagonista de esta conversación sigue dando que hablar a través de publicaciones en Twitter. Cuando no lo hace para protestar por su estatus en su actual empresa lo hace para mostrar más de su versión Broken que sigue desarrollando en YouTube o para hacer insinuaciones que ponen a la fanaticada a hablar.

► ¿Matt Hardy pide ayuda a The Fiend?

Esta última opción es la que nos ocupa ahora. ¿Qué quiere decir Matt con esta publicación?

I am in LIMBO. I am LOST. I am EMPTY. Would HE hurt me or heal me? pic.twitter.com/yVLLc8oMYP — The VESSEL of Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) January 12, 2020

«Estoy en el LIMBO. Estoy PERDIDO. Estoy VACÍO. ¿ÉL me dañaría o me curaría?«.

Teniendo en cuenta que está mirando a uno de sus hijos podría pensarse que se refiere a él. Pero nada puede hacer el pequeño por su padre, no respecto a su carrera como luchador. Por eso la principal especulación es que se refiere a The Fiend, el demonio que controla a Bray Wyatt, el antiguo compañero de equipo de Hardy. No sería la primera vez que este habla de una posible reunión de ambos. Pero no creemos que eso pueda ocurrir ahora mismo, cuando en WWE están centrandos en seguir impulsando por su cuenta al Campeón Universal.

Por otro lado, ¿podría estar hablando Matt de otra persona? ¿De Vince McMahon? ¿De Tony Khan? ¿De Cody? O puede que esté hablando de su versión Broken, de si debe apostarlo todo a esa mano más allá de si puede usarla en WWE o no.