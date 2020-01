► Corbin, Kentucky cambia su nombre a King Corbin

Hace un par de días informábamos que WWE había enviado a un centenar de personas a la Ciudad de Corbin en Kentucky, para recolectar firmas con el objetivo de que el nombre de la ciudad fuera cambiado oficialmente a City of King Corbin, obviamente en homenaje a King Corbin.

«PROCLAMACIÓN.

«Mancomunidad de Kentucky.

«Ciudad de Corbin.

«Alcalde Suzie Razmus.

«VISTO QUE, la ciudad de Corbin es una ciudad progresiva y amante de la diversión fundada en 1902 y ubicada en Southeastern, Kentucky y VISTO QUE la Ciudad de Corbin está honrada de tener a World Wrestling Entertainment, también conocida como WWE, como invitada en nuestra fantástica ciudad y VISTO QUE World Wrestling Entertainment ha presentado una petición para cambiar el nombre de la Ciudad de Corbin, Kentucky a la Ciudad de King Corbin, Kentucky, en honor a la Superestrella King Corbin, y VISTO QUE a la Ciudad de Corbin le gustaría honrar esta solicitud…

«AHORA, POR LO TANTO, yo, Suzie Razmus, Alcalde de la Ciudad de Corbin, Kentucky, por virtud de la autoridad que se me concede, proclamo por este medio que el día 12 de enero de 2020, la Ciudad de Corbin, Kentucky se llamará la Ciudad de King Corbin, Kentucky«.

Someway. Somehow. We did it. Corbin, Kentucky is now officially KING CORBIN, KENTUCKY courtesy of @WWETheBump.

Thank you, #WWECORBIN, @suzieraz, Kristina Balla, @WWEGraves, @WKYT, @WYMT, @forbes, @UPROXXSports + all the city officials for making this a reality.@BaronCorbinWWE pic.twitter.com/KpsFixnTS5

— Dan Vollmayer (@VollmayerOnFire) January 13, 2020