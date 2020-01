Si Matt Hardy quiere abandonar WWE, podrá hacerlo el 1 de marzo. Como comentamos en anteriores ocasiones, sería chocante que una leyenda como este luchador se fuera del Imperio McMahon con mal sabor de boca. Tampoco sería la primera ni la última vez que ocurre, pero todos desearíamos que cuando quisiera irse lo hiciera contento, sabiendo que ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y no se puede decir que no sea así en realidad, pero no podemos evitar señalar que lo que él de verdad quiere ahora es seguir desarrollando su Universo Broken.

El propio luchador aclaró recientemente que su cambio a SmackDown no fue tal, que siempre formó parte de este elenco desde la última vez, que su reciente aparición no fue una transferencia desde Raw. Pero no comentó nada acerca de lo que estamos diciendo. No ha dudado en protestar, pero nunca ha dicho claramente si piensa quedarse o irse. Lo más probable es que ni siquiera lo decidiera todavía.

► ¿Va a ser Matt Hardy líder de la Dark Order?

Mientras, continuamos nuevos informes, ahora uno de Dave Meltzer en el reciente boletín Wrestling Obsever.

El editor informa que Hardy tiene previsto abandonar WWE en marzo, cuando su contrato finalice, añadiendo la especulación de que podría convertirse en el líder de la Dark Order.

«En uno de los videos promocionales de la Dark Order, Player Uno se refirió al ‘Exaltado’ y dijo que la misión había sido cumplida, pues destruyeron a The Elite. Los comentaristas hicieron un buen trabajo para señalar cuál era el punto del video, pues antes de ello no me di cuenta de la referencia al ‘Exaltado’. «Así que parece que la Dark Oder sirve a un poder mayor. Sólo por especular, y tomando en cuenta el timing de los contratos, los dos nombres de fuera de AEW que podrían sonar son Matt Hardy y Marty Scurll. No tengo idea si alguno de ellos es, sólo que el timing es adecuado para Hardy y para Scurll, a menos de que éste ya haya firmado contrato con ROH».

La Dark Oder es una facción que está llamando mucho la atención en AEW. Y todo indica que sus líderes, Evil Uno y Stu Grayson, tienen a un jefe de mayor rango.

En cuanto a Jeff Hardy, no podrá irse tan pronto del Imperio McMahon, pues ha sido añadido más tiempo a su contrato debido a sus lesiones. Por eso, si ese es su deseo, tendrá que esperar un poco más para poder hacerlo.