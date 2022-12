Seis años sin luchar y una carrera poco prominente como competidora parecen razones suficientes a la hora de que Reby Hardy no se plantee la posibilidad de luchar en AEW, la casa que tiene bajo contrato a su esposo.

Así lo expuso esta semana durante entrevista con PW Mania.

Pero hubo otro interesante punto de dicha entrevista de Reby Hardy con PW Mania, al valorar así la otrora Knockout la situación actual de Matt Hardy dentro de AEW.

Matt Hardy no ha ganado título alguno desde que trabaja para AEW. Y aunque tiempo atrás dijo que su salida de WWE se debió a la consideración de que podía dar más de sí como competidor, su devenir dentro de la casa Élite se ha basado principalmente en intentar elevar a talentos jóvenes.

Según las historias actuales, podría producirse pronto el regreso del personaje «Broken», recurso que inicialmente no fue visto con buenos ojos por Tony Khan. Veremos si una segunda oportunidad esta vez tiene mayor recorrido.

