Resultados del SuperShow de la WrestleCade 2022

Poco importa que los combates carezcan de escasa construcción o que las defensas programadas resulten predecibles. El denominado SuperShow de la WrestleCade siempre atrae miradas.

Este año, celebrado desde el Benton Convention Center de Winston-Salem (Carolina del Norte), dicho SuperShow, no obstante, tuvo como combate más mediático uno que contaba con cierta narrativa de fondo: Jeff Jarrett vs. Matt Hardy.

Y es que en el SuperShow de la WrestleCade de 2015, Jarrett derrotó a Hardy, siendo también el principal punto promocional de la velada. Pero la derrota no fue lo que más lamentó Hardy, sino el guitarrazo que Jarrett le endosó, por el que tuvo que recibir 38 puntos de sutura.

Así que Hardy tenía ganas de vendetta, y de alguna manera se sacó tal espina, pues este sábado, siete años después, venció a Jarrett, acompañado de su esposa Reby, mientras «The Last Outlaw» tuvo de «valet» a la suya, Karen.

► El éxito de WrestleCade

Según los organizadores, esta edición del SuperShow fue la que más asistentes congregó de todas las realizadas hasta ahora, así como la que más ventas de PPV generó . No era para menos, pues junto a Hardy y Jarrett, hubo cabida para emparejamientos muy atractivos e incluso una defensa del título mundial de parejas de Impact Wrestling.

Seguidamente, todos los resultados de la función.

Thanks for an incredible night, #WrestleCade & Winston-Salem! What an amazing return @RebyHardy made to the ring tonight after 4 babies & 5 years away. Thanks for having my back, MaMa! pic.twitter.com/4JEmo0X6vn — MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) November 27, 2022

Meeting the Kingdom was a high light of my weekend! @MattTaven, @RealMikeBennett, @MariaLKanellis are amazing people and it was nice to get to talk to them! People like that make wrestling and the world better. Plus their match with the Briscoes was awesome. pic.twitter.com/Ly2XHnrCfg — SmallPackageSean (@TotalSmarkSean) November 27, 2022