Hizo esperar a sus seguidores Samuray Del Sol tras ser despedido de WWE en abril de 2021, y el gladiador los mantiene expectantes, pues por ahora selecciona muy cuidadosamente sus implicaciones competitivas.

Luego de un combate en el episodio de AEW Dynamite del 3 de noviembre de 2021 y otro en Triplemanía Regia del mismo año, Samuray Del Sol se ha ceñido a la escena independiente. Pero lo singular de su recorrido hasta ahora pasa por sus dos últimas fechas.

Y es que estas se han dado sobre suelo europeo. Y no sobre la escena británica o alemana, sino sobre la española y la polaca.

El pasado 21 de octubre, quien batallara bajo el alias de Kalisto dentro de WWE, concedió enorme mediaticidad a Lucha Libre Barcelona al disputar un combate contra el máximo monarca de esta promotora, Noah Striker (coincidiendo con la presencia también allí de su amiga Sasha Banks).

Y este pasado sábado, el ex Campeón de Peso Crucero WWE hizo de las suyas en el evento Kinguin PTW #3: Legends de la promotora polaca Prime Time Wrestling, celebrado desde el Hala OSiR Bemowo de Varsovia. Samuray Del Sol protagonizó el estelar de la velada junto a Matt Sydal en un mano a mano del que salió vencedor.

Prime Time Wrestling, empresa luchística más candente de Polonia, ha servido de particular refugio a Marty Scurll, competidor que también tuvo combate el sábado en Kinguin PTW #3: Legends y ya luchó en los rings de esta compañía el pasado febrero. Destacar asimismo la defensa de Joe Hendry del Campeonato de Medios Digitales Impact ante Trent Seven.

He aquí los resultados completos de Kinguin PTW #3: Legends.

Dziękuję #Poland 🙏🏼 Luchas Gracias 🎉@PTWrestlingPL #luchaluchalucha love you guys 🇵🇱 what an amazing time! @MattSydal #respect pic.twitter.com/9bRdPdBMQe