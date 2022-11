Con una victoria de 1 millón que le cambiará la vida ahora en su bolsillo, Larissa Pacheco ya está pensando en futuras peleas contra una leyenda de los deportes de combate femenil.

Pacheco (19-4) logró una sorpresa de MMA de todos los tiempos el viernes pasado cuando superó a Kayla Harrison (15-1) por decisión unánime en el Campeonato PFL 2022 en Nueva York. Harrison fue dos veces ganador de la temporada de la PFL y un gran favorito de cara a la pelea, que fue su tercera contra Pacheco. Harrison, dos veces medallista de oro olímpico en judo, tuvo dos victorias anteriores contra el brasileño.

Pero Pacheco desafió las probabilidades y sorprendió a casi todos, excepto a ella y su equipo.

“Tenía mucha confianza. No sabía si iba a ser en los cinco asaltos o si iba a conseguir un nocaut. Por supuesto, Kayla es muy buena peleadora. Fue una gran pelea. Pero estaba realmente segura de que saldría con la victoria”.

Pacheco le dio a Harrison la primera derrota de su carrera en MMA. Harrison dijo antes de la temporada 2022 de la PFL que probablemente será la última en el formato de torneo de la PFL. Está interesada en las superpeleas, y ahora que la PFL agregó su primer pago por evento a su currículum promocional, Harrison podría pasar a peleas únicas en 2023.

Pero si la PFL vuelve a hacer una temporada de peso ligero femenil, lo que allanaría el camino para que Pacheco logre una segunda victoria de 1 millón, Harrison tendría la oportunidad de cambiar de opinión y buscar una venganza y el tercer título que se le escapó. Viernes. Eso probablemente estaría bien para Pacheco en lugar de pasar al peso pluma femenino, si es ahí donde la PFL pone su atención en 2023 con los nuevos fichajes de Aspen Ladd y Julia Budd disponibles.

“Nos vamos a sentar con el equipo. Creo que es inevitable que volvamos a pelear. Quiero pelear contra las mejores. Quiero demostrar que soy una de las mejores. Creo que la pelea tendrá que ocurrir de nuevo».

“Quiero mantenerme en este peso. Represento muy bien este peso. Creo que hay otras chicas buenas por ahí. No veo por qué tenemos que cambiar de división cuando ya tenemos una nueva campeona. Espero seguir peleando justo en este peso. Necesitamos (más peleas). Ella está ganando 2-1. Necesito atarla y luego golpearla”.

Pacheco dijo que Harrison mostró clase y respeto después de la pelea, y aunque perdió, ayudó a ponerlas a ambas más arriba en la conciencia colectiva del deporte.

“Fue una pelea muy buena. Creo que eso me acreditó para mostrar lo buenos que somos ella y yo. Significa mucho. Fueron muchos años de trabajo para llegar aquí. Haber vencido a Kayla, nada en contra de ella, haber vencido a una dos veces medallista de oro, alguien de quien todos decían que era la peleadora más dura del planeta, salir con la victoria realmente significa mucho para mí».

“Ella vino y habló conmigo después. Ella fue muy respetuosa. Ella fue muy amable. Creo que lo está llevando bien. Perdí dos veces contra ella y tuve que lidiar con eso. Es parte del juego. También tienes que aprender a lidiar con la derrota”.